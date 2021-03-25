Зеленский уволил 27 руководителей районов в трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 27 глав районных государственных администраций в Черниговской области, Одесской и Днепропетровской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения от 25 марта опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам уволены главы таких РГА: Талалаевской, Срибнянской (Черниговская область) Ширяевской, Тарутинской, Савранской, Ренийской, Окнянской, Николаевской, Кодымской, Килийской, Ивановской, Захаровской, Великомихайловской, Арцизской, Ананьевской (Одесская область) Юрьевской, Царичанской, Софиевской, Покровской, Петропавловской, Петриковской, Межевской, Днепровской, Магдалиновской, Верхнеднепровской, Васильковской, Апостоловской (Днепропетровская область).

Как сообщалось, в Украине 2020 году в ходе реформы децентрализации власти созданы 1469 территориальных общин вместо 11,5 тысячи, а также 136 районов вместо 490.

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