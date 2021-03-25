Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ. ФОТО

После победы Революции Достоинства кум Путина Виктор Медведчук потерял влияние и обсуждал с женой возможность покинуть страну. Но за несколько лет он смог не просто вернуться в политику, но и нарастить капиталы - как политические, так и финансовые.

Тому, каким образом ему удалось это сделать, посвящено расследование журналистов программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

27 февраля 2014 года - через 5 дней после бегства Януковича, в день, когда вооруженные люди захватили парламент Крыма - Медведчук получил мощный источник финансирования своей политической деятельности. Его жена, телеведущая Оксана Марченко, вместе со своей подругой, гражданской женой депутата ОПЗЖ Тараса Козака Натальей Лавренюк, купили 42% акций расположенного в России Новошахтинского завода нефтепродуктов. Эту долю российский бизнесмен Сергей Кислов продал им всего 40 тыс. долларов - при том, что на строительство завода потратили около полумиллиарда долларов США. С 2014 года завод принес Марченко и Лавренюк более 100 млн долларов.

Нефтеперерабатывающий завод, доли в котором Марченко и Лавренюк купили за $40 тыс. Он принес им более $100 млн. дивидендов. Топливом с этого завода, по словам секретаря СНБО Данилова, заправляют танки оккупантов.

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Помимо этого завода, жена Медведчука приобрела в России еще два предприятия - владеющую нефтяными танкерами компанию "Роузвуд Шиппинг" и "НЗПЗ Трейд", которая добывает нефть на одном из крупнейших нефтегазоносных месторождений в РФ. 50,1% в этой компании обошлись Оксане Марченко всего в 758 долларов. "Не тысяч. Просто 758 долларов", - пишут "Схемы".

Российский бизнесмен, за бесценок продавший Марченко доли в топливном бизнесе

Развитию топливного бизнеса Медведчука способствовало то, что в конце 2016 года усилиями СБУ, Минэкономразвития и таможни был фактически остановлен импорт сжиженного газа. Его в Украину начала поставлять из России компания Glusko, принадлежащая гражданину Израиля Нисану Моисееву. Моисеев - не чужой Медведчуку человек: журналисты зафиксировали, как кум Путина в 2016 году обнимал его в аэропорту. Кроме этого, по данным "Схем", от действий СБУ на рынке сжиженного газа выиграли тогда компании, ведущие к корпорации Roshen.

Нисан Моисеев - хозяин Glusco - для Медведчука не чужой человек

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"Схемы" утверждают, что Медведчук в 2018 году не раз приезжал домой к тогдашнему главе государства Петру Порошенко. Визиты происходили под покровом ночи, охрана президента пыталась их скрыть, утверждают журналисты.

Журналисты "Схем" утверждают, что Медведчук в 2018 скрытно ездил домой к Порошенко

Связан Медведчук и с нынешней властью: глава СБУ Иван Баканов и первым помощник президента Сергей Шефир в 2019-м отдыхали в компании депутатов "ОПЗЖ" на дне рождения соратника Медведчука Григория Суркиса. А жена Медведчука Марченко ранее крестила ребенка нардепа "СН" Холодова.

Жена Медведчука крестила ребенка Холодова

Холодов с женой на дне рождения пасынка Медведчука Богдана Марченко

Даже во время карантина, когда небо было "закрытым", Медведчук получил от СБУ и Госавиаслужбы право беспрепятственно летать между Киевом и Ужгородом - таких полетов было как минимум 16.

Во время карантина Медведчуку разрешили летать в Ужгород

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19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, Козака, Марченко и Лавренюк. По словам секретаря Совета нацбезопасности Данилова, топливом с "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" заправляют технику террористов.

В марте 2021 года, уже после введения санкций, завод начали модернизировать, чтобы производить топливо более высокого качества.