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Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко

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Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко
Украина будет обсуждать вопросы закупки вакцины от коронавируса из Китая. Возможны поставки и вакцины других производителей из этой страны.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко после доставки в Украину первой партии вакцины CoronaVac, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко заявил о возможности скорых переговоров на эту тему с посольством Китая в Украине.

"Будем просить посольство Китая, чтобы они способствовали выделению для Украины как можно большей квоты, чтобы мы могли закупать и другие вакцины и в больших количествах", - заявил Ляшко.

Сейчас в мире, кроме вакцины CoronaVac от Sinovac, используется китайская COVID-вакцина разработки Sinopharm.

Напомним, 25 марта в Украину доставили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac из Китая. Ее теперь отправят на проверку, которая продлится 10 дней.

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Myko
    Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7142
  • BAG68100
    Ну постебись с того, что даже по твоему мнению ВСЕ аппараты ИВЛ дает только Порошенко!
    Кстати, на его месте я бы так и делал, только для своих. Но он, к сожалению филантроп.
  • irenka ko
    Якби був зараз при владі Порох - у нас був би Pfizer. А так то нехай Зебіли цю кєтайську бормотуху колять, їм все одно па пріколу.
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