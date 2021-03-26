Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко
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Украина будет обсуждать вопросы закупки вакцины от коронавируса из Китая. Возможны поставки и вакцины других производителей из этой страны.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко после доставки в Украину первой партии вакцины CoronaVac, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Ляшко заявил о возможности скорых переговоров на эту тему с посольством Китая в Украине.
"Будем просить посольство Китая, чтобы они способствовали выделению для Украины как можно большей квоты, чтобы мы могли закупать и другие вакцины и в больших количествах", - заявил Ляшко.
Сейчас в мире, кроме вакцины CoronaVac от Sinovac, используется китайская COVID-вакцина разработки Sinopharm.
Напомним, 25 марта в Украину доставили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac из Китая. Ее теперь отправят на проверку, которая продлится 10 дней.