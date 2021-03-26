Выборы в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе полностью противоречат минским соглашениям, - Евросоюз в ОБСЕ
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила делегация Евросоюза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации.
"Мы обеспокоены недавними заявлениями, в том числе со стороны российских чиновников о том, что все те люди, которые получили российские паспорта в Донецкой и Луганской областях Украины, а также должны иметь возможность участвовать в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре этого года. Мы подчеркиваем, что проведение российских выборов на украинской территории без согласия Украины противоречило бы духу Минских договоренностей и нарушало бы территориальную целостность Украины как суверенного государства ", - говорится в заявлении.
В ЕС осуждают любые попытки Москвы навязать российские законы и нормы населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
"Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и широкомасштабный призыв на военную службу в ВС РФ жителей Крымского полуострова являются примерами нарушений международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ", - указывается в заявлении.