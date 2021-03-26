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Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук

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Украина допускает агрессию и расширение конфликта со стороны России, - Кравчук
Украина допускает сценарий расширения российской агрессии - и готова дать решительный отпор агрессору.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись:"Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают", - сказал Кравчук.

Он отметил, что в нынешней ситуации нужно делать выводы из того, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий - "и агрессию, и расширение конфликта".

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"Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), следовательно, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли - Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширение агрессии. к любым сценариям ", - подчеркнул руководитель украинской делегации в ТКГ.

Кравчук констатировал, что сегодня Украина "совсем не та, какой была пять-шесть лет назад": "Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткий. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • POWER 39709ae8
    Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
  • Игорь Монахов
    Уберите этого маразматика нах !!! пускай внукам и правнукам рассказывает как он увековечил их Хфамилию ("кравчучка") а не нам насыпает очередной бред, или то что все знают и так.. ...
  • вставай
    Старий софіст. Нічого нового ти не скзав. А хто ж винен, що третій, по силі, ядерний арсенал здали "просто так"?
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