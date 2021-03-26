Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".
"Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, о том, что они придержали (вакцины) всем без исключения. Но я думаю, что эта задержка не будет слишком продолжительной. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и ... начать получать (вакцины из Индии). Я оптимистично на это смотрю ", - рассказал Степанов.
Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса разработки Oxford / AstraZeneca - с целью удовлетворения внутреннего спроса на препарат.
25 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины против коронавируса.