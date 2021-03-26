Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что задержка в доставке в Украину из Индии вакцины против COVID-19 не затянется надолго.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

"Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, о том, что они придержали (вакцины) всем без исключения. Но я думаю, что эта задержка не будет слишком продолжительной. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и ... начать получать (вакцины из Индии). Я оптимистично на это смотрю ", - рассказал Степанов.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса разработки Oxford / AstraZeneca - с целью удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

25 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины против коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам