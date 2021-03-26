Из-за стремления РФ и Китая повлиять на вакцины мы стоим перед мировой войной нового типа, - Макрон
Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.
"Мы стоим перед мировой войной нового типа, перед лицом атак, а также из-за стремления России и Китая повлиять на вакцины. Перед лицом этого мы должны быть независимыми", – подчеркнул он.
По словам Макрона, у Европы уже есть возможность производить собственные вакцины: европейские страны находятся "в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения".
В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.
"Вирус будет продолжать существовать, распространяться, видоизменяться, а у нас будет ответ, который мы сможем предоставить. И сейчас мы развиваем эти возможности реагировать у нас, в Европе", – отметил глава Франции.
Напомним, 22 марта в ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V – в России возмутились.