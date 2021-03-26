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Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали "тишину" в районе проведения ООС, боевых потерь нет, - штаб

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Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали "тишину" в районе проведения ООС, боевых потерь нет, - штаб
За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских защитников рядом с населенным пунктом Майорск оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В границах ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Широкино, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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По состоянию на 7:00 утра 26 марта, обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали тишину в районе проведения ООС, боевых потерь нет, - штаб 01

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