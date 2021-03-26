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200 млн прививок за 100 дней: Байден увеличил цель по вакцинации населения США

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200 млн прививок за 100 дней: Байден увеличил цель по вакцинации населения США
Президент США Джо Байден в четверг, 25 марта, заявил, что поставил целью, чтобы в стране сделали 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания на посту главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"8 декабря я сообщил, что надеюсь, что людям сделают 100 млн прививок за первые сто дней моего президентства. Мы достигли этой цели на прошлой неделе, на 42 дня раньше срока", - заявил Байден во время своей первой пресс конференции в Белом доме с тех пор, как он стал президентом, передает агентство dpa.

"Сегодня я ставлю перед собой вторую цель. Она заключается в том, чтобы к моим 100 дням ввести людям 200 млн доз", - сообщил президент США.

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Как известно, после медленного старта кампания вакцинации в США быстро ускорилась. На темпы повлиял выход на рынок США третьей вакцины, разрешенной к использованию - вакцины Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы.

В настоящее время в США ежедневно вакцинируют от двух до трех миллионов человек. Страна относится к тем, которые пострадали от пандемии COVID-19 больше всех в мире. Там зафиксировано больше вскго заражений (более 125 млн), так и больше всего смертей вследствие болезни (более 558 тыс.).

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