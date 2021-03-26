В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 826 человек;
летальных случаев - 326;
выздоровели - 7 138 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 614 707 человек;
выздоровели - 1 290 158 человек;
летальных случаев - 31 461;
проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г.. Киев (1164)", - рассказал Степанов.
Отметим, что в Украине второй день подряд фиксируется самый высокий показатель выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Вчера было 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. До этого рекордными были 16 294 новых случая, зафиксированные за 27 ноября 2020 года.