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Европа столкнулась с третьей волной COVID-19, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Европа столкнулась с третьей волной COVID-19, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы находимся в начале третьей волны", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Также она подчеркнула важность в подобной ситуации продолжения кампании по вакцинации населения.

Ранее лидеры ЕС указали на важность соблюдения компаниями сроков поставки вакцин. Они подтвердили принцип пропорционального размерам населения стран ЕС распределения доз препаратов и оценили эпидемиологическую ситуацию как серьезную, в том числе с учетом проблем, связанных с различными вариантами коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Топ комментарии

  • алекс философ
    Ця система продумана до Вас - називається імунітет.
    Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
  • Валерка Бродяжный 2
    Да хватит уже волны гнать. Вирус хоть об этом знает?
  • алекс философ
    Ну оскільки нові віруси виникають щодня - і тєма благодатна - я думаю, що їм варто подумати про Вічний карантин. Вічний бізнес на людських страхах.
    Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
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