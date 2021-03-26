За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 738 человек, всего - 174 325, - Степанов

174 324 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 1 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"18 738 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 в Украине.174 325 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек", - рассказал Степанов.

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