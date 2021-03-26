Вторую прививку от COVID-19 можно делать лишь взаимозаменяемой вакциной, - Ляшко

Вторую прививку от COVID-19 можно делать лишь вакциной, которая изготовлена на одной платформе, поскольку есть несколько типов вакцин, которые не являются взаимозаменяемыми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

Замминистра подчеркнул, что сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от COVID-19, которые изготовлены на разных платформах.

"Сегодня есть мРНК вакцины - Pfizer, Moderna, есть векторные вакцины - AstraZeneca, есть инактивированные - Coronavac. Эти вакцины пока что не взаимозаменяемы. Но вакцины, которые есть на одной платформе, например векторная вакцина AstraZeneca, если она изготовлена на разных площадках, то она взаимозаменяема. Поэтому вакцина AstraZeneca, которая изготлавливается на европейских площадках, на корейской площадке,на индийской площадке, может использоваться с одной площадки для первой прививк, с другой - для второй", - объяснил Ляшко.

Ранее сообщалось, что пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом.

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