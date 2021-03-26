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Врач-инфекционист Дубровский назвал причины, почему нынешняя вспышка COVID-19 тяжелее, чем предыдущая

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Врач-инфекционист Дубровский назвал причины, почему нынешняя вспышка COVID-19 тяжелее, чем предыдущая
В весеннюю волну коронавируса люди стали переносить болезнь тяжелее, чем раньше. Инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему это происходит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом врач рассказал в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24", почему это происходит.

"Ситуация в больницах сейчас очень сложная, потому что вторая вспышка по сравнению с осенней вспышкой тяжелее. Это связано с многими причинами. Во-первых, весенний авитаминоз, во-вторых, тяжелая зима, в-третьих, люди живут целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье", - сказал он.

Также среди причин врач назвал новые штаммы.

"Плюс появились новые циркулирующие штаммы, доказать их более высокую смертельность тяжело, но то, что они легче передаются – бесспорно. Мы пока не можем утверждать, что люди погибают больше, и смертность выше. Но также не следует забывать, что неоказание своевременной помощи тем хроническим пациентам, которые целый год ее не получали в должной мере, тоже сказывается, это тоже процент к смертности", — сказал он.

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Топ комментарии

  • Агамемнон
    Третья волна тяжелее предыдущих по той простой причине, что у власти дол_бы, которые не знают , что творят...
  • Гельдрих
    можешь еще заплывать за буйки и переходить улицу на красный свет! мои знакомые неделю в реанимации были, тоже такие пофуисты как ты
  • Rostyslav Komarnytsky
    А чого хронічні пацієнти рік не отримували допомоги? Чому відміняють планові операції? Хто в нен? Теж Порошенко? Чому навіть після важкої минулорічної весни зелена влада не врахували помилки і протягом відносно спокійного літа і першох половини осені не виправила їх? Зебіли, задайте собі запитання, чому? І моліть Бога, щоб цими пацієнтами з хронічними8 захворюваннями і тими, що потребують планових операцій не виявилися ваші рідні і близькі.
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