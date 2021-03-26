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Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок

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Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок
Министерство здравоохранения не везде довольно темпами вакцинации от коронавируса. В частности, мало прививок делают в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием министра здравоохранения.

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"Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионеры не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", - заявил Ляшко.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок - Цензор.НЕТ 8777
  • Yakov Yakov
    города послали ляшка.
  • Александр Лихошва
    Сигнал какой, с ракетницы три зелёных ?
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