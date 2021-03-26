Платформа Transport City Projects может помочь закончить долгострои в Украине, - эксперт

Экспертная платформа Transport City Projects поможет закончить работу на долгостроях, в частности на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает эксперт Сергей Быков, комментируя создание такой платформы.

Быков подчеркивает, что платформа Transport City Projects будет помогать городам реализовывать крупные инфраструктурные проекты: строить мосты, метро, обходные дороги, а том числе в рамках программы "Большая стройка". А основная задача экспертной платформы - уменьшать бюрократию, ускорять строительство масштабных объектов и привлекать финансирование.

Так, в качестве примере, эксперт привел Подольско-Воскресенский мост.

По его словам, проблема Подольсько-Воскресенского моста в Киеве заключается в том, что на отдельных участках до сих пор нет утвержденных проектов. Кроме того, на достройку столичного моста нужно сейчас 2 млрд грн, а в городском бюджете есть только 700 млн.

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"Нет, можно, конечно, через департамент экономики и инвестиций попытаться взять кредит у условного ЕБРР, согласовать проект с департаментом коммунальной собственности, потом передать через департамент транспортной инфраструктуры деньги подрядчику, узнать, что часть денег по пути потерялась и идти в Кабмин за новой субвенцией из государственного бюджета и пускать деньги на новый круг бюрократического ада", - рассказал Быков.

Эксперт добавил, что Transport City Projects предлагает передать мост на баланс Укравтодора, который за полтора года достроит и введет в эксплуатацию Подольско-Воскресенский мост.

Напомним, в марте объявили о запуске в Украине экспертной платформы Transport City Projects, нацеленной помогать городам в реализации больших инфраструктурных проектов. Как объяснили инициаторы платформы, все началось в Одесской области. Там Черноморский городской совет пытался с 2016 года построить мост через Сухой Лиман. Эксперты отработали механизм передачи недостроя из коммунальной в государственную собственность. Благодаря программе "Большая стройка" работы возобновлены, и в этом году мост должен быть достроен.

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