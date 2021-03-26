В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко
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В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.
"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.