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В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко

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В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко
В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.

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"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Да!
    За 2 года мы уже много-много-много раз убедились: если слуги чего гарантируют - это 150%!!!
    Верим Великому Ишаку!
  • Василь Худотеплий
    Сара уже начала варить. Сколько не хватает?

    В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6778
  • 5 копійок
    Ви хоча б перший раз всіх ширніть. Звіздоболи.
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