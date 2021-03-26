Федоров: "Дія City" обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров принял участие во встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представителями международных бизнес-ассоциаций. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество и планы по развитию Украины.
"Мы с вами - в одной команде. Мы движемся в одном направлении, и у нас единые цели - чтобы наша страна, Украина, была успешной, и чтобы мы могли говорить о наших достижениях и победах ", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он также добавил, что каждый законодательный акт должен соответствовать прежде всего интересам граждан и одновременно давать развитие бизнеса и создавать действительно привлекательные условия для привлечения инвестиций.
Михаил Федоров во время встречи отметил, что одной из главных целей проекта "Дія City" является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.
"Наши инициативы и предложения, направленные на улучшение условий работы для бизнеса - цифровизацию процессов, развитие IT-индустрии и специальный правовой режим "Дія City". Благодаря "Дія City" мы можем стать настоящей IT-нацией", - прокомментировал Федоров.
"Дія City"- это специальный налоговый и правовой режим. IT-специалисты, диджитал-маркетологи, специалист по edtech, киберспорту, дизайнеры и все, кто будет работать в компаниях-резидентах "Дія City", получат возможность работать как фрилансеры, но при этом иметь социальные гарантии.
В частности, проект "Дія City" позволит увеличить количество IT-работников вдвое - с 200 до 450 000 в течение 4 лет. А также обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно - сегодня это 20-30%. Кроме того, удастся увеличить доходы IT-отрасли до $ 16,5 млрд. В 2019 году эта цифра составляла $6 млрд.