Федоров: "Дія City" обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно

IT-глобальный драйвер экономики и узнаваемости Украины в мире "Дія City" обеспечит рост ІТ-сектора на 40-50% ежегодно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров принял участие во встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представителями международных бизнес-ассоциаций. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество и планы по развитию Украины.

"Мы с вами - в одной команде. Мы движемся в одном направлении, и у нас единые цели - чтобы наша страна, Украина, была успешной, и чтобы мы могли говорить о наших достижениях и победах ", - отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он также добавил, что каждый законодательный акт должен соответствовать прежде всего интересам граждан и одновременно давать развитие бизнеса и создавать действительно привлекательные условия для привлечения инвестиций.

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Михаил Федоров во время встречи отметил, что одной из главных целей проекта "Дія City" является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.

"Наши инициативы и предложения, направленные на улучшение условий работы для бизнеса - цифровизацию процессов, развитие IT-индустрии и специальный правовой режим "Дія City". Благодаря "Дія City" мы можем стать настоящей IT-нацией", - прокомментировал Федоров.

"Дія City"- это специальный налоговый и правовой режим. IT-специалисты, диджитал-маркетологи, специалист по edtech, киберспорту, дизайнеры и все, кто будет работать в компаниях-резидентах "Дія City", получат возможность работать как фрилансеры, но при этом иметь социальные гарантии.

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В частности, проект "Дія City" позволит увеличить количество IT-работников вдвое - с 200 до 450 000 в течение 4 лет. А также обеспечит рост IТ-сектора на 40-50% ежегодно - сегодня это 20-30%. Кроме того, удастся увеличить доходы IT-отрасли до $ 16,5 млрд. В 2019 году эта цифра составляла $6 млрд.