В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях до 6 апреля продлили ограничения по высадке и посадке пассажиров
Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, в Николаевской области до 01 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, однако "Укрзализныця" вместе с Минздравом внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться.
Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно, в зависимости от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.
Киев и Киевская область: ограничений высадки-посадки нет.
Сумская область: ограничений высадки-посадки нет.
Одесская область: ограничений высадки-посадки нет.
Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадки-посадки в этих регионах продлено до 06 апреля включительно.