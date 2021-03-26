Руководителям движения Медведчука "Украинский выбор" Слюсаренко, Синявскому и Комелову объявили о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя и Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории полуострова Крым. Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, представители Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", который до 2016 года назывался "Украинский выбор", способствовали оккупации Крымского полуострова. Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит". Они выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым. В том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий, а также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь.

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Один из руководителей обособленного подразделения общественного движения "Украинский выбор", которое также действовало в г.. Севастополь, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией и проведения незаконного "референдума". Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины. Это подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз.

Кроме того, подозреваемые были награждены представителями государства-оккупанта медалями "За возвращение Крыма".

По данным источника Цензор.НЕТ, подозрения объявлены экс-депутату ВР Крыма Олегу Слюсаренко и двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя" Александру Синявскому и Ивану Комелову.

Александр Синявский еще во времена Антимайдана (декабрь 2013 года — январь 2014) из бойцов своего спортклуба создал подразделение "Славянский щит". После оккупации Крыма Россией и формирования в городе так называемого штаба "обороны Севастополя" во главе с Олегом Росляковым — он возглавил подразделение "Бизон". Ему уже было сообщено о подозрении по ч.2 ст.260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) в июле 2020 года, пишет Центр журналистских расследований.

Иван Комелов в январе 2014 г. вместе с Александром Синявским создавал военизированные отряды, чтобы "использовать их против сторонников евромайдана". Через месяц эти отряды стали ядром "Самообороны Севастополя", которая помогала российским военным устанавливать контроль над городом. Прокуратура АРК обвиняла Ивана Комелова в том, что он, находясь в должности члена Президиума Общественного совета при Севастопольской городской государственной администрации, публично призывал к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины; вступил в ряды "самообороны Крыма" и участвовал в ее преступной деятельности, в частности, во время захвата штаба ВМС Украины в марте 2014 года. Комелова обвиняют в нарушении ч.1 ст.111 УК Украины (госизмена) и ч.2 ст.260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Дело Комелова рассматривалось в 2019 году в Оболонском районном суде Киева.

Иван Комелов

Александр Синявский

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется Главным управлением СБУ в АР Крым.

Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук.