Для украинцев сейчас открыты границы 104 стран, - Кулеба
Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. 104 страны, куда при условии соблюдения определенных правил, украинцы могут сейчас попасть", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, свои границы для украинцев открыли Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.
"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований", - добавил министр.
Кроме того, глава МИД Украины призвал удержаться от поездок, если на то нет крайней необходимости, а путешествуя, соблюдать максимальные меры безопасности.