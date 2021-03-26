Новости

"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром"

4 76739
"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром"
Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал Зубков.

По его словам, работы выполнены на "90-92%".

"Северный поток - 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

Также читайте: "Газпром" впервые признал, что "Северный поток-2" может быть не достроен

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Bor Moley
    Как дядюшка Джо скажет, так и будет. А кукареки грязьпрема никому не интересны.
  • Frol Fedoroff
    "Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 873
  • Владислав Обужеванний
    Ну достраивайте...потратьте еще денег...А Байден вам потом эмбарго на экспорт газа забацает.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости