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В лечении COVID-19 есть две главные проблемы: назначение антибиотиков в первые дни болезни и самолечение, - Степанов

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В лечении COVID-19 есть две главные проблемы: назначение антибиотиков в первые дни болезни и самолечение, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие методы лечения коронавируса могут только навредить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас две проблемы. Первое - это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и второе - самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать. Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях, думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, антибиотики в первые дни заболевания бесполезны.

"Не следует употреблять лекарства, которые вам не нужны. Да, надо контролировать свое состояние, сатурацию. Что касается антибиотиков - первые дни нет никакой бакфлоры, они исключительно влияют на нее", - добавил министр.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Злий Укр
    Сама головна проблема, це не степаха і вавандер. Головна проблема це ******** нарід, який обрав це ублюдство. А тепер сидить і скаржаться, що вакцина не та і не по тій ціні. Причинно-наслідкові зв'язки у наших людей зовсім відсутні. Навіть коли розжовуєш їм, а все одно не доходе, і основна фраза: "А за кого потрібно було голосувати, за Порошенка?"
  • violator
    говорят победить Ковид очень помогает если закутаться в теплое пальто . только не абы какое а хорошее . тысяч за 620 000 грн.
  • 18c49ed2
    Самая главная проблема в эпидемии ковида -- это тупицы и воры при власти. Все остальное уже следствие.
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