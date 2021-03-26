За Зеленского готовы проголосовать 24,7% граждан Украины, за Порошенко - 13,9%, за Бойко - 12,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг по-прежнему возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За П.Порошенко проголосовали бы 13,9%, Ю.Бойко - 12,6%, Ю.Тимошенко - 11,8%. И.Смешко поддерживают 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшко - 3,7%, Е. Мураева - 3,7%, А.Гриценко – 3,3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудык - 0,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА



Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021