Все случаи ухудшения здоровья после вакцинации рассматриваются врачами, - Ляшко

Какие-либо случаи ухудшения состояния здоровья в течение 30 дней после проведения вакцинации рассматриваются врачами в рамках фармаконадзора.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Какие либо случаи ухудшения состояния здоровья в течение 30 дней после проведения прививки рассматриваются врачами в рамках фармаконадзора. Любые случаи фиксируются и передаются в информационную систему по фармаконадзору. Это формирует полностью четкое понимание, неблагоприятные события могут появляться после использования любого лекарственного средства, в том числе и вакцины. Любые случаи, в том числе летальные, рассматриваются также: произошел летальный случай, даже дорожно-транспортное происшествие, все равно информация будет передана через автоматическую систему фармаконадзора ", - рассказал Ляшко.

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После этого, по его словам, в каждой области создается региональная группа по оперативному реагированию, которая на протяжении 15 дней рассматривает все случаи неблагоприятных событий после иммунизации и принимает решение о том, связан ли этот случай с проведенной прививкой, или не связан.

Далее выводы этой группы передаются национальной группе оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и только они могут установить есть ли связь между проведенной прививкой и неблагоприятным событием.

В эти группы входят ведущие инфекционисты, терапевты, эпидемиологи, иммунологи.

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Главный государственный санитарный врач призвал не манипулировать темой летальных случаев, которые произошли после того, как людям была проведена прививка. По его словам, вакцинация сейчас - это глобальный процесс, который происходит во всем мире, в первую очередь вакцинируют людей пожилого возраста, и вероятность летальных исходов в этой группе выше просто в силу возраста человека, а не в результате вакцинации.