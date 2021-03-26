Все случаи ухудшения здоровья после вакцинации рассматриваются врачами, - Ляшко
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Какие либо случаи ухудшения состояния здоровья в течение 30 дней после проведения прививки рассматриваются врачами в рамках фармаконадзора. Любые случаи фиксируются и передаются в информационную систему по фармаконадзору. Это формирует полностью четкое понимание, неблагоприятные события могут появляться после использования любого лекарственного средства, в том числе и вакцины. Любые случаи, в том числе летальные, рассматриваются также: произошел летальный случай, даже дорожно-транспортное происшествие, все равно информация будет передана через автоматическую систему фармаконадзора ", - рассказал Ляшко.
После этого, по его словам, в каждой области создается региональная группа по оперативному реагированию, которая на протяжении 15 дней рассматривает все случаи неблагоприятных событий после иммунизации и принимает решение о том, связан ли этот случай с проведенной прививкой, или не связан.
Далее выводы этой группы передаются национальной группе оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и только они могут установить есть ли связь между проведенной прививкой и неблагоприятным событием.
В эти группы входят ведущие инфекционисты, терапевты, эпидемиологи, иммунологи.
Главный государственный санитарный врач призвал не манипулировать темой летальных случаев, которые произошли после того, как людям была проведена прививка. По его словам, вакцинация сейчас - это глобальный процесс, который происходит во всем мире, в первую очередь вакцинируют людей пожилого возраста, и вероятность летальных исходов в этой группе выше просто в силу возраста человека, а не в результате вакцинации.