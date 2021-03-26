Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба

Очень важно, чтобы собственники земельных участков сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им РФ взамен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Министерство иностранных дел сразу сделало заявление по поводу этого ничтожного указа российского президента. Он является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины с оккупированного полуострова с параллельной - давайте будем откровенными - руссификацией Крыма", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, все подобные попытки вытеснения являются "заведомо провальными".

"Что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется, и все акты, которые были приняты РФ за годы оккупации, просто исчезнут в истории. Права законных собственников на земельные участки будут, безусловно, восстановлены после возобновления суверенитета нашего государства в Крыму", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что сейчас очень важно, чтобы собственники земельных участков сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им РФ взамен.

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Кроме того, Кулеба добавил, что вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в оккупированном Крыму добавлен в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания "Крымской платформы".

"Одномоментного решения для этой проблемы нет, но решение будет обязательно найдено и все права будут возобновлены", - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе осуждают вступление в силу указа президента России Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму.

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