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Рейтинг партий: "СН" - 20,7%, "ЕС" - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, "Батькивщина" - 12,4%, "Сила и честь" - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос. ИНФОГРАФИКА

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный электоральный барьер преодолели бы шесть партий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 15,0%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,8%, партию "Батькивщина" - 12,4%, партию "Сила и честь" - 5,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,6%, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, Е. Мураева "Наши"- 3,1% , партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За будущее" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.

Рейтинг партий: СН - 20,7%, ЕС - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, Батькивщина - 12,4%, Сила и честь - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 26,5%, "ЕС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщина" - 9%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Центра Разумкова"


Рейтинг партий: СН - 20,7%, ЕС - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, Батькивщина - 12,4%, Сила и честь - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос 02
Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А що, кругом тебе одні любителі корабельних сосен і депутатських мам, які "любят скорость"? Тоді ти з Кривого Рогу. Нє? 😊
  • VOLVO XC 70
    брешут и не краснеют та неужели у наркоманов СН доверие 20% может МИНУС 20 ИЛИ 200% ПОСЛЕ НУЛЯ??? шобла продажные факиры и фокусники эти соцопросники.. каждый 1 мечтает повесить на суку Бубочку.. каждый 1 презирает Бубочку каждый 1 задает вопрос как наркоман и идиот и его банда смогли попасть и всплыть во власти??!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Нас сереконують, що аріду подобається підвищення цін, тарифів і поява нових поборів, вибачте, податків. А ще наріду подобається лежети у КОВІДному боксі і хапати ротом повітря, чекаючи своєї черги на кисневий концентратори. А ще зубожілим подобаються локдауни.
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