Министерство иностранных дел Украины вводит титул почетного амбассадора Украины, которым будут отмечать людей, чьи усилия помогают популяризировать Украину и все украинское в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Впервые с момента обретения независимости Украины и создания дипломатии современного независимого Украинского государства МИД вводит титул почетного амбассадора Украины. Этот титул будет предоставляться адвокатам и промоутерам Украины в мире. То есть мы будем награждать, и этим будем отмечать и мотивировать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

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Он заверил, что таким образом будут отмечать действительно особенных людей, "тех, чье горячее сердце и настойчивые усилия помогают популяризировать Украину и все украинское".

"По сути, почетный амбассадор Украины - это будет наивысшее отличие в сфере публичной дипломатии Украины. Я убежден, что каждый, кто его получит, будет гордиться тем, что он имеет такое отличие от Украины", - добавил Кулеба.

Министр указал, что отличие будет предоставляться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам, которые способствуют продвижению Украины в мире и укреплению ее позитивного имиджа.

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По его словам, кроме МИД, посольств и консульств Украины за границей, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации заграничных украинцев и любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.