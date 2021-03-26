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26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, на сегодняшний день такого мнения придерживаются 68% опрошенных (в начале марта - 37%). 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.

Кроме того, 61% опрошенных граждан поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом (в начале марта - 56%). 37% - противоположного мнения.

Вместе с тем, 68% граждан выступают за введение "жесткого" карантина только в тех регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% - за локдаун на всей территории Украины.

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26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 01
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 02
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 03
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 04
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 05
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 06
Инфографика: Соцгруппа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021

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Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    Щось забагато сьогодні маніпуляцій свідомістю....
  • Victor Bublik
    99% граждан поддерживаю арест пид#ров Ляшка и Степанова за провал подготовки больниц к COVID-19, разворованный ковид-фонд, провал вакцинации и т.д., что повлекло тысячи смертей!
  • Olexandr Chornogorodskij
    це вони серед глядачів плюсів опитування проводили? чи серед клієнтів буковелю????
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