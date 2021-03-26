26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, на сегодняшний день такого мнения придерживаются 68% опрошенных (в начале марта - 37%). 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.
Кроме того, 61% опрошенных граждан поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом (в начале марта - 56%). 37% - противоположного мнения.
Вместе с тем, 68% граждан выступают за введение "жесткого" карантина только в тех регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% - за локдаун на всей территории Украины.
Инфографика: Соцгруппа "Рейтинг"
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021