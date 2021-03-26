Нацгвардия образца 2021 года - это тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой, - Таран

Современная Национальная гвардия Украины - достаточно молодое военное формирование среди силовых структур Украины сектора национальной безопасности и обороны, но уже имеет немало побед и получило положительную международную славу.

Об этом Министр обороны Украины Андрей Таран заявил в своем обращении по случаю 7-й годовщины создания Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В огне боевых действий, защищая территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства против агрессии Российской Федерации, закалилась действительно новая и мощная составляющая сил обороны Украины... Национальная гвардия Украины образца 2021 - это тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой. Это силовая структура, которая перенимает лучшие практики государств-членов НАТО, реформируется и вносит вклад в получение Украиной Плана действий относительно членства в Североатлантическом Альянсе", - отметил Таран.

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"Нас объединяет не только оборона Украины, но и уважение к погибшим Героям. Книга памяти Национальной гвардии Украины находится в Зале Памяти на территории Министерства обороны Украины, имена павших нацгвардийцев звучат вместе с именами военнослужащих Вооруженных Сил. Мы гордимся, что вместе с вами в одном строю сил обороны! Наше государство с нами сильнее! Слава Украине!", - резюмировал глава Минобороны Украины.

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