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Офис генпрокурора сообщил заместителю командующего ЧФ РФ о подозрении в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма

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Офис генпрокурора сообщил заместителю командующего ЧФ РФ о подозрении в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в ходе досудебного расследования установлено, что 20-25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, передает Цензор.НЕТ.

"При этом он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия. Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене", - сказано в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Автор: Степан Гутник

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  • Andriy Kalnyshevsky
    Выдвигать пидозры кацапам в тумане но, не видеть портнова прямо рядом.
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  • Ёши Ёкомуро
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    Выдвигать подозрения недосягаемым много ума не надо.
  • Григорий Мамалыга
    І подруге, яке може бути подстрікатєльство людей які прийняли присягу? Порушив присягу - автоматично стаєш державним зрадником. Тут все просто.
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