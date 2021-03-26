Офис генпрокурора сообщил заместителю командующего ЧФ РФ о подозрении в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в ходе досудебного расследования установлено, что 20-25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, передает Цензор.НЕТ.

"При этом он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия. Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене", - сказано в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.