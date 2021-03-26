В Киеве растет смертность из-за COVID-19: за последнюю неделю умерли 220 человек, за сутки - 37, - Кличко. КАРТА

За сутки в киеве подтверждены 1 164 случаев заболевания коронавирусом (всего 157 767), умерли 37 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация не улучшается. Количество заболевших не уменьшается", - сообщил он

Так, заболели: 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 461 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели также 15 медиков.

Также зафиксировано 37 летальных случаев от вируса - 19 женщин и 18 мужчин (всего 3235).

За сутки госпитализированы 112 больных COVID-19, 675 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В то же время 431 человек преодолел коронавирус (всего 104 153).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (250), Днепровском (205) и в Деснянском (202) районах.

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"Учитывая значительное количество пациентов в тяжелом состоянии и осложненное течение болезни, выросла в последнее время и смертность от вируса. Только за последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Самому младшему из них был 31 год. Самым старшим двум женщинам по 95 лет", - добавил он.