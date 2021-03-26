Необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады собрано, - "слуга народа" Кравчук

Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Необходимое количество подписей для того, чтобы созвать внеочередное заседание, собрано. В ближайшее время они будут переданы в аппарат ВР", - сказала "слуга народа".

При этом Кравчук отметила, что парламентарии предлагают рассмотреть шесть вопросов во время этого внеочередного заседания.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский

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