В столичных больницах находится 4 252 пациента с коронавирусом, 2 700 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

По состоянию на пятницу, 26 марта, в киевских больницах проходят лечение 4 252 пациента с коронавирусом, из которых 2 700 человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Киевской городской администрации.

"Сегодня в больницах города - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Усложнилось и течение болезни. У нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии, нуждающихся в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 252 больных коронавирусом. Из них 41 ребенок. 2 700 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 488 человек, на аппаратах ИВЛ - 60 больных", - цитирует Кличко его пресс-служба.

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Мэр уточнил, что сейчас заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева составляет почти 77 процентов.

Вместе с тем, по словам мэра, столица на прошлой неделе превысила эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ - на 22 процента.

"Это тоже влияет на заполняемость городских больниц. Ведь больные гриппом и ОРВИ также требуют внимания и помощи врачей", - подчеркнул Кличко.

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