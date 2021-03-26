"Шантажировать людей и городские власти - неприемлемо!" - Кличко о намерениях маршрутчиков поднять цены на проезд

Столичные власти последние шесть лет не регулируют установление тарифов на перевозку в частных маршрутках. А заявления частных перевозчиков о повышении стоимости проезда - шантаж людей и городской власти.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга в пятницу 26 марта, передвет Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Киевской городской администрации.

"Относительно намерений перевозчиков повысить тариф на перевозку, то напомню: городские власти последние шесть лет не регулирует установление тарифов на перевозку в частных маршрутках. Частные перевозчики готовят обоснования и предупреждают за 7 дней организатора перевозок (Департамент транспортной инфраструктуры КГГА) и пассажиров. Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В том числе, и Антимонопольный комитет. А намерение Ассоциации перевозчиков обратиться к власти столицы официально запретить работу маршруток я уже комментировал и еще раз скажу: это манипуляция! Частные маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать работать им или нет. Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти - это неприемлимо", - подчеркнул Кличко.

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Мэр столицы также обратился к киевлянам.

"С введением строгих ограничений мы видим, какие очереди на остановках общественного транспорта. Те, кому не надо ехать на работу или по неотложным делам, оставайтесь дома. Не пользуйтесь общественным транспортом! Дайте возможность доехать на работу тем киевлянам, которые обеспечивают деятельность критически важных сфер города. Потому что получается, что у нас локдаун, закрыты учреждения, а люди штурмуют транспорт. Куда они все едут?" - отметил Кличко.

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Он также добавил, что сегодня весь общественный коммунальный транспорт работает на маршрутах. С наземного транспорта это - 1 131 единица подвижного состава. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Работает и метро.

"Но - подчеркну - транспорт не останавливали исключительно для того, чтобы пассажиры, которым нужно ехать на работу, работающие в сферах жизнеобеспечения города, могли до нее добраться", - сказал Кличко.

Напомним, ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Также глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко заявил, что в субботу 27 марта примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн.