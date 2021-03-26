Семенченко дает показания на Коломойского, - Данилюк

Показания Семена Семенченко могут стать основанием для открытия новых уголовных производств и для санкций СНБО против Игоря Коломойского.

Такую уверенность высказал в Facebook экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации Семенченко дает показания на Коломойского. Связь между ними ни для кого не является секретом. Для Коломойского это может означать и новые уголовные дела, и основания для санкций СНБО ... Интересно есть ли политическая воля идти этим путем?" - заявил Данилюк.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.