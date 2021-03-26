В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из подхвативших вирус, - ЦОЗ

В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Чаще всего жизнь людей в возрасте от 70 лет забирают болезни сердца и онкология.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Центре общественного здоровья.

"В Украине чаще всего жизнь людей в возрасте от 70 лет забирают болезни сердца и онкология. Сегодня в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности, добавился коронавирус. В возрастной группе 70+ от Covid-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненно необходима", - сказано в сообщении ЦОЗ.

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По данным Государственной службы статистики Украины в 2019 году умерло 351 752 человека в возрасте 70 лет и старше.

Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.

Основными причинами смерти людей в возрасте от 70 лет являются:

1️⃣Ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей.

2️⃣Цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%.

3️⃣Злокачественные новообразования (онкозаболевания) - 9,3%.

4️⃣Другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

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"В 2020 году к указанным причинам добавился COVID-19. Из общего количества смертей, вызванных этим недугом, почти половина приходится на лиц в возрасте от 70 лет. И хуже всего то, что оно растет. При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%. То есть, умирает каждый 10-й из тех, кто заболел! ️Снизить вероятность фатального влияния коронавируса на уже имеющиеся болезни у людей старшего возраста может вакцинация! ️Она развивает иммунитет к COVID-19 и должна облегчить течение болезни в случае заражения", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, в пятницу, 26 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитрано врач Виктор Ляшко заявил, что вакцина от COVID-19 производства Sinovac Biotech будет использоваться в первую очередь для вакцинации маломобильных граждан. В частности в приоритете будут маломобильные группы населения пожилого возраста. Мобильные бригады будут ездить по местам проживания маломобильных людей и вакцинировать этих людей, а также их опекунов.