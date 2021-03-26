Реакции международных партнеров на дело "НВФ Семенченко и Шевченко" не было, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет реакции (международных партнеров. - Ред.) и, я думаю, что эта история (с разоблачением так называемой НВФ. - Ред.) в дальнейшем будет развиваться исключительно по линии правоохранительных органов", - сказал Кулеба.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.