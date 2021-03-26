Суд восстановил в должности экс-начальника Киевской областной таможни Сергея Гилу, который предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам

Бывший начальник Киевской областной таможни Сергей Гила, который во время оккупации Крыма РФ в 2014 г. предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам, восстановлен в должности решением Житомирского окружного админсуда.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший сотрудник украинской таможни, блоггер Павел Верещагин, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Именем Украины восстановлен в должности начальник Киевской таможни Гостаможслужбы коллаборант, предатель, "коррупционер-рецидивист" - Гила Сергей Павлович (Дело № 240/757/21) https://reyestr.court.gov.ua/Review/95204488

Срок апелляционного обжалования решения Житомирского суда, как положено, истекает 1 апреля, на праздник дураков.

Кроме того, его представителем подано заявление о принятии дополнительного решения по делу №240/757/21, в котором он просит запретить Государственной таможенной службе Украины при исполнении судебного решения применять к предателю ограничения, предусмотренные Законом Украины "Об очистке власти" (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95647831)", - написал он.

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Также блоггер выразил надежду на то, СБУ в курсе, что Гила Сергей Павлович после аннексии Крыма работал в штате ФТС (Федеральная таможенная служба. - Ре.) России: "Где адекватные действия в отношении лиц, которые не только предали свою родину, но и которые являются агентами страны агрессора и ярыми ее сторонниками, цель которых лишь одна - уничтожать любыми путями государство Украина?! Ау, господин Ivan Bakanov!!!!"

"И очень большой вопрос есть к судьям, которые выносят Именем Украины вот такие интересные решения", - добавил Верещагин.

Сайт "Миротворец" о Гиле: https://myrotvorets.center/criminal/gila-sergej-pavlovich/.

Согласно данным "Миротворца", в 2014 году после окупации Крыма Гила сбежал из Киева и поступил на службу в таможню России.