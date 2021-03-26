Ветеранский спорт должен стать отдельным видом спортивной деятельности, - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов планирует сделать ветеранский спорт отдельным видом спортивной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы должны сломать стереотип и сделать так, чтобы ветеран воспринимался не как бремя, а стал локомотивом развития громады и общества. А занятие спортом - поднимает дух воинов, которые воевали. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести изменения в закон о физической культуре и спорте и сделать ветеранский спорт отдельным видом спортивной деятельности", - отметила глава министерства Юлия Лапутина.

По ее словам, это позволит наряду с другими видами спорта получить соответствующее государственное финансирование, чтобы это было на государственном уровне Министерства молодежи и спорта и Минветеранов.

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