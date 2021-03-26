ЕС в ОБСЕ: Брюссель не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

Евросоюз не признает указ президента РФ Путина о запрете негражданам РФ владеть земельными участками в оккупированном Крыму.

Об этом заявила делегация ЕС при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета Организации 25 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сожалеем по поводу того, что 20 марта 2021 года вступил в силу указ президента России об отнесении большей части территории незаконно аннексированных Крыма и города Севастополя в список пограничных территорий Российской Федерации, на которых негражданам РФ запрещается владеть землей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Европейский Союз не признает этого указа, который является нарушением международного гуманитарного права.

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"Этот указ и навязывание российского гражданства является очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова к России", - заявили в ЕС.

В Евросоюзе подчеркнули, что в 2020 году подконтрольные РФ суды в оккупированном полуострове издали приказы о депортации не менее 105 граждан Украины на основании того, что они не имеют российских паспортов.

"Европейский Союз будет оставаться преданным полному введению своей политики непризнания, в том числе путем ограничительных мер", - говорится в заявлении.