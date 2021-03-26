"Основы христианской этики" не могут быть обязательным предметом в школе, - Шкарлет
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Предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения.
Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.
"Предмет "Основы христианской этики", вокруг которого так долго ведутся дискуссии, не может быть обязательным для изучения", - отметил министр.
В то же время, министр объяснил, что, согласно закону о полном общем среднем образовании, именно учебное заведение принимает решение относительно включения в образовательную программу одного из предметов, например, "Этика", "Культура добрососедства", или другого курса морального направления.