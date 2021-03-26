Пока из-за агрессии России в Украине гибнут люди, говорить о перезагрузке между ЕС и РФ безответственно, - Науседа
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Говорить о перезагрузке отношений Евросоюза и России безответственно, пока на востоке Украины идет война.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.
После заседания Совета Европы в четверг, 25 марта, Науседа отметил, что ситуация в Украине ухудшается, а из-за агрессивных действий России гибнут люди.
"Было бы безответственным... говорить о некоторой перезагрузке в таких условиях", – подчеркнул президент Литвы.
Напомним, 4-6 февраля 2021 года Москву посетил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с Боррелем – тот обещал призвать Москву к "полному выполнению минских соглашений".
7 февраля по итогам визита Боррель заявил, что пути России и Евросоюза все больше расходятся.