Пока из-за агрессии России в Украине гибнут люди, говорить о перезагрузке между ЕС и РФ безответственно, - Науседа

Говорить о перезагрузке отношений Евросоюза и России безответственно, пока на востоке Украины идет война.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

После заседания Совета Европы в четверг, 25 марта, Науседа отметил, что ситуация в Украине ухудшается, а из-за агрессивных действий России гибнут люди.

"Было бы безответственным... говорить о некоторой перезагрузке в таких условиях", – подчеркнул президент Литвы.

Напомним, 4-6 февраля 2021 года Москву посетил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с Боррелем – тот обещал призвать Москву к "полному выполнению минских соглашений".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: "Крим - це Україна". ВИДЕО

7 февраля по итогам визита Боррель заявил, что пути России и Евросоюза все больше расходятся.