Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, сообщается, что командование ВС РФ в течение этой недели распространяло заявления о проведении исключительно плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности вблизи границ с Украиной. В то же время под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК.
Отмечается, что контроль за комплектованием военнослужащими подразделений и проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений и частей российских оккупационных войск осуществляет комплексная комиссия ВС РФ.