65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга"

65% опрошенных жителей Украины считают, что участники протеста в поддержку осужденного активиста должны нести ответственность за разрисованные стены здания Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

43% опрошенных не поддерживают протестные акции в поддержку Сергея Стерненко, 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных. За три недели выросло количество тех, кто не поддерживает этих акций.

Вместе с тем, 74% слышали об акции в поддержку Сергея Стерненко, в ходе которой было повреждено здание Офиса Президента (34% - много, 40% - что-то слышали). Четверть ничего не знают об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали - 70%.

При этом 65% считают, что нужно участников акции, которые повредили здание Офиса Президента, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. 20% вообще за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения. Лишь 9% за то, что не реагировать на это.

Инфографика: Социологичекая группа "Рейтинг"

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.