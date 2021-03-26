Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014
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Один из членов партии "Украинский выбор-Право народа", главой которой является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук - Иван Комелов прокомментировал информацию об объявлении ему подозрения Офисом Генпрокурора Украины в содействии оккупации Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
"Подозрение я никоим образом не получал и никоим образом оспаривать его не собираюсь", - сказал Комелов.
Он также подтвердил, что призвал к выходу полуострова из состава Украины.
В настоящее время Комелов является председателем Севастопольской организации партии "Родина".
Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук.
Позже Слюсаренко, Синявскому и Комелову объявили о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма.