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Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014

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Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014
Один из членов партии "Украинский выбор-Право народа", главой которой является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук - Иван Комелов прокомментировал информацию об объявлении ему подозрения Офисом Генпрокурора Украины в содействии оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Подозрение я никоим образом не получал и никоим образом оспаривать его не собираюсь", - сказал Комелов.

Он также подтвердил, что призвал к выходу полуострова из состава Украины.

В настоящее время Комелов является председателем Севастопольской организации партии "Родина".

Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук.

Позже Слюсаренко, Синявскому и Комелову объявили о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма.

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Вла
    цей гандон повинен відповідати разом з його хазяїном. А чи вистаче на це у бубосіка яєць?
  • wake up-UA
    Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7005
  • Олег Войтенко
    А чего теперь этому сепару крымскому бояться? А вот хватит ли "яиц" у бубочки чтобы запретить мертветчуковские помойки в виде зажопы и выбора как это сделали с компартией большой вопрос..
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