Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014

Один из членов партии "Украинский выбор-Право народа", главой которой является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук - Иван Комелов прокомментировал информацию об объявлении ему подозрения Офисом Генпрокурора Украины в содействии оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Подозрение я никоим образом не получал и никоим образом оспаривать его не собираюсь", - сказал Комелов.

Он также подтвердил, что призвал к выходу полуострова из состава Украины.

В настоящее время Комелов является председателем Севастопольской организации партии "Родина".

Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук.

Позже Слюсаренко, Синявскому и Комелову объявили о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма.