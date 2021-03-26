На Виннитчине задержан адвокат, вымогавший для судьи 15 тыс. долл. взятки за смягчение приговора, - ГБР

Правоохранители задержали адвоката, который подстрекал обвиняемого к даче взятки в сумме 15 000 долларов судье Винницкого городского суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что адвокат в сговоре с сотрудником полиции за деньги обещали обвиняемому в сбыте наркотиков обеспечить смягчение приговора суда к наказание, которое не будет предусматривать лишение свободы.

26 марта адвоката задержали во время получения части средств. Решается вопрос о уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливается причастность других сотрудников полиции к указанному преступлению.

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Предварительная квалификация правонарушения - мошенничество, совершенное в крупных размерах и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.