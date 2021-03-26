Три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, это дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы, - Степанов

Медицинские учреждения "Укрзализныци", которые имеют заключенные договора с НСЗУ и получают средства за оказание помощи больным COVID-19, должны выполнять свои обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил министр Максим Степанов во время встречи с представителями "УЗ".

"Начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили фактических выплат 60 млн гривен. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных COVID-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что по состоянию на 24 марта, когда произошел инцидент, все столичные больницы "УЗ" должны были принимать по 50 больных COVID-19, а с понедельника - все по 100. Однако, на сегодня в больнице № 1 Киева выделено для этих целей только 6 коек, в больнице № 3 - 120, и из них занято 16, а больница № 2 вообще не предоставляет данные в Меддату.

Представители "Укрзализныци" заверили, что с руководителями больниц провели разъяснительную работу и в дальнейшем подобных инцидентов не будет случаться.

Отмечается, что филиал "Центр охраны здоровья" акционерного общества "Укрзализныця" имеет контракт с НСЗУ на 125 522 438 грн. Помощь больным COVID-19 должны предоставлять все медучреждения общества - три в Киеве, два - в Харькове, по одному - в Одессе и Львове.

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