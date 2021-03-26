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Мендель о двери ОП в эфире "1+1": Она не является вещдоком, доставили за средства телеканала

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Мендель о двери ОП в эфире "1+1": Она не является вещдоком, доставили за средства телеканала
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены во время акции 20 марта на Банковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала "1+1" на один вечер по запросу и на средства самого телеканала.

Пресс-секретарь Зеленского заверила, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.

Мендель добавила, что в понедельник 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.

Напомним, ранее на эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Бессоница
    да вы охренели, клоуны, какая то секретарь решает что является вещдоком, а что нет
  • kuba
    главное засрать информационное пространство вопросами , которые на качество жизни не имеют никакого влияния ... нехай про двери балакють , а не про "успехи" ЗЕвласти
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Та зрозуміло, дон Беніто продовжує оплачувати шоу на захист свого Буратіни.
    Для "Еспресо", "5 каналу" або "Прямого" Єрмак з Татаровим дозволили б потягти двері ОПи в студію?
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