Мендель о двери ОП в эфире "1+1": Она не является вещдоком, доставили за средства телеканала

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены во время акции 20 марта на Банковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала "1+1" на один вечер по запросу и на средства самого телеканала.

Пресс-секретарь Зеленского заверила, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.

Мендель добавила, что в понедельник 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.

Напомним, ранее на эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

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