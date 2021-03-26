Мендель о двери ОП в эфире "1+1": Она не является вещдоком, доставили за средства телеканала
5 70257
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены во время акции 20 марта на Банковой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По словам Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала "1+1" на один вечер по запросу и на средства самого телеканала.
Пресс-секретарь Зеленского заверила, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.
Мендель добавила, что в понедельник 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.
Напомним, ранее на эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.