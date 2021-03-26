В СНБО прошло совещание по системе управления армией "Дзвін": ее могут принять в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ для оценки, - Бутусов

Сегодня в СНБО прошло совещание с участием всех государственных министерств и ведомств о ситуации с внедрением автоматизированной системы управления войсками "Дзвин-АС".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На совещании были озвучены вопросы к разработчикам проекта со стороны Госслужбы спецсвязи по вопросу безопасности системы и военной контрразведки СБУ по вопросу соответствия первоначального технического задания тому, что сделано сейчас", - уточнил он.

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"По результатам сегодняшнего совещания Минобороны проведет еще совещание в понедельник. Ожидается, что в результате министр примет решение о принятии "Дзвина" в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ, чтобы по ее результатам дать оценку проекту и его соответствию требованиям безопасности и техническому заданию на разработку", - добавил журналист.

По данным Бутусова, министр обороны Андрей Таран в 2020 году назначил аудит проекта "Дзвин", на который МО потратило 624 миллиона гривен. По результатам аудита воинская часть "Аэроразведка" высказала особое мнение с критикой проекта. По материалам МО Государственное бюро расследований открыло уголовное дело для проверки законности расходования средств на создание АСУ.

"После этого главком ВСУ Руслан Хомчак принял решение немедленно расформировать "Аэроразведку", и настоял на внедрении "Дзвина". Один из создателей "Аэроразведки" и критиков "Дзвина" подполковник Ярослав Гончар был уволен из армии по сокращению штатов. 4 марта Гончар обвинил руководство ВСУ в коррупции и несоответствии проекта "Дзвин" современным требованиям. И 18 марта 2021-го Таран официально отказался от финансирования проекта до проведения расследования правоохранительными органами. А 26 марта Таран издал приказ о переносе сроков расформирования "Аэроразведки". Очевидно, решения министра Тарана означают, что к проведению проверки опытной эксплуатации системы "Дзвин" будут привлечены военнослужащие "Аэроразведки", - рассказал журналист.

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"По результатам опытной эксплуатации "Дзвина" министр обороны пример решение - будет ли государство продолжать финансирование разработки "Дзвина", или закупит готовую АСУВ в одной из стран НАТО либо в Израиле", - резюмировал Бутусов.